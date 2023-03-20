YSK’ya ilk gün 4 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu

HABER MERKEZİ

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci dün başladı. Aday olmak isteyen isimler de başvuru için YSK'ya gidiyor.

Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce de adaylık başvurusunu yapmak için YSK'ya gitti. Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalara değindi. İnce, "Altılı Masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız" diye konuştu.

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan YSK'ya başvurusunu yaptı.

Yeniden Refah Partisi de seçimlerde Cumhur İttifakı'na dahil olmama kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapmak üzere YSK'ya gitti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de adaylık başvurusunu yaptı. Başvurusunun ardından açıklama yapan Perinçek "Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim" dedi.