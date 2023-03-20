İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine ilişkin açıklama: Asla taviz vermeyeceğiz

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu, seçim günü sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunarak "Millet İttifakı ekseninde seçime önem veriyoruz. Çünkü seçim sandıkta kazanılacak, biz bu sandıklara sonuna kadar sahip çıkarak milletimizin iradesini en önemli ve en gerçekçi şekilde yansıtılması çabası içerisinde olacağız. Şu anda açıklanmadı ama tahminimiz o yönde; 210 bin civarında bir sandık sayısı açıklanmasını bekliyoruz. Biz İYİ Parti olarak tüm sandıklarda, sandık görevlilerimiz ve gözlemcilerimizin yanı sıra bütünsel olarak Millet İttifakı'nın her bir paydaşı olarak bu sandıklarda yer alacağız. Sizlerin iradesine sahip çıkacağız" dedi.

İstanbul'da 224 kişinin gözaltına alındığı Newroz kutlamaları sonrası çıkan olayları da değerlendiren Zorlu, "Biz Nevruz'u ulusun ulu günü, baharın müjdesi olan bir gün olarak değerlendiriyoruz. Bu gün hiçbir etnik, kimliksel, mezhepsel bir ayrım gözetmeksizin ülkemizde yaşayan 85 milyon insanımızın birlik, barış ve huzurunu temsil eden bir gün olarak kabul ediyoruz. Biz eğer demokrasiyi getireceksek hepimizin düşünceleri olabilir ama demokrasi ortaklaşmak demektir. O gerçek milli birliğimizdir, bağımsızlığımızdır. Bu duygulardan hareketle iktidarımızda İYİ Parti olarak Nevruz gününün bir resmi tatil olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN HDP ZİYARETİ

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin, "CHP Genel Başkanı, TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor. Biz bu konu ile ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz, bunu milletimize taahhüt ediyoruz. İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur ve bu işlevini ilelebet sürdürecektir" dedi.