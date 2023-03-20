Iraklı siyasi ve dini liderlerden Başbakan’a Newroz tebriği

ERBİL (K24)

Iraklı siyasi ve dini liderler, Newroz Bayramı dolayısıyla Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Newroz Bayramı dolayısıyla Başbakan Mesrur Barzani’ye tebrik mesajı göndererek, “Size en sıcak ve en güzel tebriklerimi sunarım. Bu bayramın herkese mutluluk, halkımıza daha fazla ilerleme ve refah getirmesini dilerim” dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de Başbakan’ı tebrik ederek, “Sizlerin ve sevgili Kürt halkının Newroz'unu kutluyorum. Halkımıza ve ülkemize istikrar ve barış diliyorum” ifadelerini kullandı.

Irak eski Başbakanı İyad Allavi ise, “Bu yılki Newroz'un Irak halkının kardeşliğini ve barış içinde bir arada yaşamasını güçlendirmenin başlangıcı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Doğu Süryani Kilisesi Patriği Mar Awa Royel de, “Kürt Ulusal Bayramı ve Kürt Yeni Yılı (2723) münasebetiyle size ve Kürdistan halkına en içten tebriklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Patrik Royel, “Kısa sürede güvenlik, ekonomi, ifade özgürlüğü, kadın hakları ve gençleri kendilerine güvenmeye ve güçlerini göstermeye teşvik etme konularında Mesrur ​​Barzani döneminde kaydedilen büyük ilerlemeyi gördüm. Bu yüzden Kürdistan Bölgesi'nin geleceği konusunda çok iyimserim” dedi.