Erdoğan'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama

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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Bağış Konferansı’na video konferans ile bağlandı.

Erdoğan, 11 ilde yıkıma neden olan depremlere ilişkin "Depremin yol açtığı yıkım maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil" dedi.

Erdoğan, deprem nedeniyle hasar alan veya yıkılacak olan binalara ilişkin "Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor" diye konuştu.

“Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Hedefimiz 1 yılda deprem bölgesinin ihtiyacını karşılayacak sayıda yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İki ayda 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanı yerleştireceğiz.”

Erdoğan, “Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz” dedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer’in açıklamasına göre Maraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi.

Yaralı sayısı ise 07 bin 204 oldu.

Öte yandan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."