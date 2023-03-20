Politika

ENKS’nin Newroz mesajında ‘Kürt birliği’ vurgusu

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Newroz dolayısıyla yayımladığı mesajda Kürt birliği vurgusunda bulundu.
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kürdistan Rojava Newroz Kürt birliği ENKS

ERBİL (K24)

ENKS Genel Sekreterliği, Newroz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Newroz’un barış ve özgürlük günü olduğunu dile getiren ENKS, “Kürt düşmanları göç ve etnik soykırım politikalarıyla Kürt halkına pek çok acı, felaket ve katliam yaşattı. Hatta 1988’de Halepçe’de olduğu gibi kimyasal silahlar kullanıldı. Kürdistan'ı bölen rejimler, Kürt halkına yönelik tüm bu sistematik politikalara rağmen, Kürdistan'ın yeniden canlanmasını ve milli bayramının kutlanmasını hiçbir zaman engelleyemedi” değerlendirmesinde bulundu.

Mesajda, “Rojava halkı, bölgelerinin demografisinin değişmesine karşı topraklarını terk etmedi, ulusal varlıklarını korudu” denildi.

Öte yandan ENKS, Kürt birliği konusunda ABD ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından imzalanan belgeye bağlı kaldıklarını vurgulayarak, Kürt bölgelerinin dış müdahaleden korunmasını garanti edecek anlaşmaların önemine işaret etti.

ENKS, Kürt sorununa adil bir çözüm getirilmeden Suriye krizine siyasi çözüm getirilemeyeceğinin altını çizdi.

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