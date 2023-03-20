Politika

Neçirvan Barzani: Özgürlük ve kazanımlar Kürdistan halkının Newroz ruhunun eseridir

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Özgürlük ve kazanımlar Kürt milleti ve Kürdistan halkının Newroz ruhunun eseridir” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani newroz bayramı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Newroz Bayramı ve Kürt yeni yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Birlikte, Irak'ı herkes için daha iyi bir ülke haline getirebiliriz” dedi.

Iraklı tarafları barış ve istikrar için birlikte çalışmaya çağıran Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi olarak Irak, komşu ülkeler, bölge ve dünyadaki tüm halklara, milletlere ve topluluklara kardeşlik, bir arada yaşama, karşılıklı kabul ve hoşgörü elimizi uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Her zaman olduğu gibi barış ve istikrar unsuru olup, birlik ve ortak çıkarların savunucusu olacağımız hususunda herkesi temin ederiz” dedi.

Neçirvan Barzani, “Hepinizin Newroz'unu ve Kürt Yeni Yılı'nı içtenlikle ve yürekten kutluyorum. Şehitlerin anne babalarına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine ve yakınlarına selam ve sevgilerimi sunuyorum. Kahraman Peşmergeleri, güvenlik güçlerini, polisi, terörle mücadele güçlerini ve Kürdistan'ın güvenlik ve barışını koruyan tüm güvenlik güçlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Newroz bir Kürt ulusal bayramıdır. Zaferin, özgüvenin ve gururun kutlamasıdır. Kürt ruhunun dirilişinin, Kürtlerin ve tüm Kürdistan halkının yaşam ve insanlık sevgisinin simgesidir” diyen Neçirvan Barzani, “Özgürlük ve kazanımlar, Kürt ulusunun ve Kürdistan halkının Newroz ruhunun ürünüdür. Kürt ve Kürdistanlı mücadelecilerin canıyla, kanıyla, gözyaşıyla, onlarca yıllık mücadele ve direnişiyle elde edildi” mesajını paylaştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv