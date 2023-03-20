Neçirvan Barzani: Özgürlük ve kazanımlar Kürdistan halkının Newroz ruhunun eseridir

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Newroz Bayramı ve Kürt yeni yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Birlikte, Irak'ı herkes için daha iyi bir ülke haline getirebiliriz” dedi.

Iraklı tarafları barış ve istikrar için birlikte çalışmaya çağıran Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi olarak Irak, komşu ülkeler, bölge ve dünyadaki tüm halklara, milletlere ve topluluklara kardeşlik, bir arada yaşama, karşılıklı kabul ve hoşgörü elimizi uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Her zaman olduğu gibi barış ve istikrar unsuru olup, birlik ve ortak çıkarların savunucusu olacağımız hususunda herkesi temin ederiz” dedi.

Neçirvan Barzani, “Hepinizin Newroz'unu ve Kürt Yeni Yılı'nı içtenlikle ve yürekten kutluyorum. Şehitlerin anne babalarına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine ve yakınlarına selam ve sevgilerimi sunuyorum. Kahraman Peşmergeleri, güvenlik güçlerini, polisi, terörle mücadele güçlerini ve Kürdistan'ın güvenlik ve barışını koruyan tüm güvenlik güçlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Newroz bir Kürt ulusal bayramıdır. Zaferin, özgüvenin ve gururun kutlamasıdır. Kürt ruhunun dirilişinin, Kürtlerin ve tüm Kürdistan halkının yaşam ve insanlık sevgisinin simgesidir” diyen Neçirvan Barzani, “Özgürlük ve kazanımlar, Kürt ulusunun ve Kürdistan halkının Newroz ruhunun ürünüdür. Kürt ve Kürdistanlı mücadelecilerin canıyla, kanıyla, gözyaşıyla, onlarca yıllık mücadele ve direnişiyle elde edildi” mesajını paylaştı.