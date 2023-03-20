Sel felaketi: Adıyaman ve Urfa’da can kaybı 20’ye yükseldi

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Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Urfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Urfa’da 10 bin 686 personelin çalışma yürüttüğünü dile getiren Soylu, “13 konut ağır hasarlı ve yıkılma konumuna geldi. 812 araç hasar gördü. Bir kısmı pert, bir kısmı tamir edilecek. 1499 eşya hasar gördü. 1161 vatandaşımıza can suyu olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25'er bin lira yardım yapıldı. İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlar la ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor” dedi.

Soylu, “Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Bu müze önemli bir müze. 40 bin eserin tahliyesi tamamlandı. Eserlerin her biri çok kıymetli. Tarihi eserlerin depolardan tahliyesi imtina ile yapılıyor” şeklinde konuştu.

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Vahit Kirişci ise “Şanlıurfamızda 16, Adıyaman'da 3 toplamda19 hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kamu olarak 98 iş makinası, 55 arazözümüz, ,150 orman çalışanımız olmak üzere sahada hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda sayıların artırılması mümkün. Şu an da yeterlilik görüyoruz” dedi.

Bakanların yaptığı açıklamaya göre Adıyaman ile Urfa’da yaşanan sel felaketi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.