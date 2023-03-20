Maraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
AFAD Deprem Dairesi'nin kayıtlarına göre bugün saat 18.40’ta merkez üssü Maraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.
Diğer yandan resmi açıklamalara göre bugüne kadar kimliği tespit edilen yaklaşık 50 bin can kaybına neden olan depremlerin üzerinden 1,5 ay geçti, artçı sarsıntılar devam ediyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:18:40:34 TSİ
Enlem:37.299 N
Boylam:36.653 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/TXFvpVa0n7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi