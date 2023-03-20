Maraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

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AFAD Deprem Dairesi'nin kayıtlarına göre bugün saat 18.40’ta merkez üssü Maraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

Diğer yandan resmi açıklamalara göre bugüne kadar kimliği tespit edilen yaklaşık 50 bin can kaybına neden olan depremlerin üzerinden 1,5 ay geçti, artçı sarsıntılar devam ediyor.