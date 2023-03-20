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Başbakan, Newroz etkinliğinde konuştu: İrademizi kıramadılar

Başbakan, Newroz dolayısıyla piknik için şehir merkezlerinden çıkacak vatandaşları Kürdistan'ın doğasına sahip çıkmaya, kendilerini ve ailelerini korumak için trafik kurallarına uymaya çağırdı.
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kürdistan Mesrur Barzani Newroz Erbil

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’deki Şaneder Parkı’nda düzenlenen Newroz programında konuştu.

Başbakan, Newroz dolayısıyla piknik için şehir merkezlerinden çıkacak vatandaşları Kürdistan'ın doğasına sahip çıkmaya, kendilerini ve ailelerini korumak için trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Geçmişte Kürdistan Bölgesi’nin ekonomisini ekonomisini ve istikrarını çökertmek için çok çaba gösterildiğini kaydeden Başbakan, “İrademizi kırmaya çalıştılar, kıramadılar çünkü biz yüce Allah'a güveniyoruz, Başkan Barzani’miz var, millete güveniyoruz” dedi.

Newroz’un yeni yılın ilk günü olduğunu ve Newroz ile doğanın yenilendiğini söyleyen Başbakan, Bağdat hükümetiyle sorunları çözmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını söyledi.

Irak Başbakanı Sudani ile sorunlu olan çok sayıda dosyanın çözümü için ilk adımı attıklarını kaydeden Başbakan, tüm sorunların yakın bir zamanda çözülmesini umduğunu ifade etti.

Kürdistan halkına birlik içerisinde yapılacak hizmetlerin ayrı ayrı yapılamayacağını söyleyen Başbakan, KYB’li bakanlara, hükümet çalışmalarına dönmeleri için yaptığı çağrıyı yineledi.

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