Çavuşoğlu’ndan Başbakan’a Newroz tebriği

ERBİL (K24)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Newroz dolayısıyla Başbakan Mesrur Barzani’ye tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Mesrur Barzani’ye gönderdiği mesajında, 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından Kürdistan Bölgesi’nden gönderilen yardımlar için teşekkür etti.

Newroz'un tarih boyunca insanların doğayla iç içe yaşam anlayışının bir yansıması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Newroz’un yenilenme ve dirilişin simgesi olduğu kadar, dayanışma ve mutluluğun da simgesi olduğunu bildirdi.

Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğe vurgu yapan Çavuşoğlu, “Bu vesileyle ülkemize ve dünyaya barış ve esenlikler diliyorum. Size ve dost bölge halkına sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum” dedi.