TBMM Başkanı’ndan Kürtçe yanıtı: 'Bilinmeyen dil' değil, 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda 'bilinmeyen bir dil' yazıldığını belirten Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Basın mensuplarına konuşan Şentop, "Benim başkanlığım boyunca tekrar tekrar, onlarca kez düzeltmeye çalıştığım bir husus var. HDP'li milletvekili arkadaşların bazıları ısrarla 'bilinmeyen bir dil' iddiasını ortaya atıyorlardı. Son 1 senedir aşağı yukarı onlar da ikna oldular" ifadelerini kullandı.

“KÜRTÇE İÇİN ÖZEL BİR UYGULAMA YOK”

“Propaganda için başka bir yol, başka bir isim bulmuşlar gibi geldi bana” diyen Şentop, şunları kaydetti:

“2008 yılından bu yana onlarca soru önergesine cevap verdim, en son Bütçe Komisyonu'nda tekrar bu konuya girdim. Ondan önce Genel Kurul'da da bununla ilgili yaptığım açıklama var. Kürtçe için özel bir uygulama yok. 'Bilinmeyen dil' diye bir ifade kullanılmıyor. Ne oluyor? Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklarda Türkçe kullanılıyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor, bir dipnot işareti kullanılarak dipnotta atıf 'Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanılmıştır' diye yazılıyor.”

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"TBMM'de kürsüde konuşulur, 'İngilizce' yazar parantez içinde, bu söz İngilizcedir, Fransızca söz Fransızcadır vs. Her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman 'bilinmeyen bir dil' deniyor. Ya Allah aşkına bu ülkenin insanlarının vicdanlarına sesleniyorum; TRT'nin TRT Kürdi diye bir kanalı var, yayın yapıyor. Nasıl olurda buraya 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan bir dili neden 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz?"