Afrin’de Newroz kutlamasına silahlı saldırı

AFRİN (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre Cinderes kasabasında Newroz etkinlikleri için ateş yakıldı.

Ateş yakıldığı sırada Türkiye destekli grupların çatısı altındaki Ahrar El Şarkiye (Doğu'nun Özgürleri) örgütüne bağlı silahlı mensuplar Newroz kutlamasına katılanlara saldırdı.

Açılan ateş sonucu üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

K24 kaynakları, yaralıların Afrin Hastanesi’ne sevk edildiklerini söyledi.

Ahrar El Şarkiye, Deyr Ez-zor kökenli bir grup.

2016'da Halep'in kuzeyine yönelen örgüt mensupları Ahrar El Şam'dan ayrıldı ve Türkiye'nin Rojava’ya yönelik operasyonuna dahil oldu.

Bu silahlı örgütlerin başında ise, Türk ordusuna eşlik eden ve kendisini “Suriye Milli Ordusu” olarak tanımlayan grubun çatısı altındaki Ahrar El Şarkiye yer alıyor.

Bu arada Afrin 18 Mart 2018’den bu yana Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kentin Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.