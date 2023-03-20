Politika

Putin ve Şi’nin Moskova’daki gayri resmi görüşmesi 4.5 saat sürdü

Kremlin’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında 4.5 saat süren görüşme sona erdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Vladimir Putin Şi Cinping Çin Rusya

HABER MERKEZİ

Kremlin’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında 4.5 saat süren görüşme sona erdi.

Görüşme tamamlandıktan sonra Rusya lideri, Çinli konuğunu uğurlamak için dışarıya çıktı.

Araba önünde kısa konuşma daha yapan iki lider el sıkışarak vedalaştı.

Şi Cinping bugün Moskova’ya ziyarette bulundu.

Kremlin’deki görüşme saat 16.30’da yüz yüze başladı, akşam yemeğiyle devam etti.

İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini, Ukrayna’daki durumu ve Çin’in çözüm planını ele aldı.

İki liderin resmi görüşmesi, yarın saat 15.00’da Büyük Kremlin Sarayı’nda yapılacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv