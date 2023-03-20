Putin ve Şi’nin Moskova’daki gayri resmi görüşmesi 4.5 saat sürdü
HABER MERKEZİ
Kremlin’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında 4.5 saat süren görüşme sona erdi.
Görüşme tamamlandıktan sonra Rusya lideri, Çinli konuğunu uğurlamak için dışarıya çıktı.
Araba önünde kısa konuşma daha yapan iki lider el sıkışarak vedalaştı.
Şi Cinping bugün Moskova’ya ziyarette bulundu.
Kremlin’deki görüşme saat 16.30’da yüz yüze başladı, akşam yemeğiyle devam etti.
İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini, Ukrayna’daki durumu ve Çin’in çözüm planını ele aldı.
İki liderin resmi görüşmesi, yarın saat 15.00’da Büyük Kremlin Sarayı’nda yapılacak.