Politika

AK Parti Sözcüsü: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor

Türkiye Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, “Mehmet Şimşek bey, aktif siyaseti düşünmüyor” açıklamasında bulundu.
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
türkiye AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek Ömer Çelik

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ekonominin başına geçeceği” iddia edilen eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le partisinin genel merkezinde görüştü.

Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşen görüşmenin ardından Mehmet Şimşek açıklama yapmadı. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise genel merkezi önünde ziyarete ilişkin bilgi verdi.  

Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi’ne ziyaretini 'olağan' olarak niteleyen Çelik, “Kendisi aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünseydi kendisine parti mekanizmalarımız açıktır. Ancak destek veremeye hazır olduğunu beyan etti” dedi.

Çelik, ittifak görüşmeleriyle ilgili, "Yeniden Refah Partisi çeşitli sebeplerle aday çıkarma kararı aldı. Süreç böylece kapanmış oldu, ittifak koalisyon demek değildir. Olağanüstü bir şey yok, her şey kontrol altında. Yürüyen süreçler var. Başlamayan süreçler de var. Hepsi hakkında bilgi sizlere vereceğim" şeklinde konuştu.

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