Başkan Barzani: Hiçbir güç Kerkük’ün gerçek kimliğini değiştiremez

ERBİL (K24)

BBC kanalına konuşan Başkan Mesud Barzani, 2003’te Irak rejimin çöküşünden sonra baş gösteren mezhep çatışmalarına ilişkin, “Taraflar bu fırsatı federal bir Irak’ın yeninden inşası için kullanmak yerine birbirlerinden intikam almaya ve etnik temizliğe girişti. Gerçekten de felaket bir durumdu” dedi.

Kürtlerin, yönetimin Irak’ta olduğu sistemle kalıp kalmayacağına ilişkin soruya, “Şii partilerin Irak’ta yürüttüğü bu siyaseti hiçbir zaman desteklemedik” yanıtını veren Başkan Barzani şunları söyledi:

“Şii ve Sünni partilerce izlenen o siyaseti hiçbir zaman desteklemedik ve o dönemin sorumluluğu iki taraftadır. Yani iki taraf etnik temizlik yaptı ancak yönetim Şiilerin elinde olduğu için büyük sorumluluk da onlardadır. Elbette intikam eylemleri, dışlama ve benzeri uygulamalar teröristler ve El Kaide için uygun bir ortam hazırladı. Irak’a sızmayı başararak Sünni bölgelere yerleştiler.”

2017’de yapılan Kürdistan Bağımsızlık Referandumu kararı ve 16 Ekim olaylarında Peşmerge’nin sergilediği direnişle ilgili ise Başkan Barzani, şunları ifade etti:

“Konu, irade üzerine mücadeleye dönüştü. Tüm taraflar irademizi kırmak istedi. Bu, o direnişimizin temel sebebiydi. Evet bize karşı çok çaba sarf ettiler ancak biz direndik ve başardık, 2017 Ekim ayında yapılan o saldırıyı durdurduk. Eğer belli bir tarafın ihaneti olmasaydı Kerkük de asla düşmezdi. Ancak bu durum geçicidir. Çünkü dünyada hiçbir güç Kerkük’ün gerçek kimliğini değiştiremez.”

Başkan Barzani son olarak, “Bu dünyada yaşayan her milletin, kendi kaderini tayin etme, en azından sesini duyurmaya hakkı vardır. Bunu bile bize reva görmediler. Bize karşı büyük bir kin ve nefret vardı. O kin ve nefret de Kürt milletinin iradesini kırmaya evrildi. Bu yüzden hayat boyunca pişman olmayacağımız bir duruş sergiledik.”