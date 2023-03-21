Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili açıkladı: Akşener masadan kalkınca kaç partili istifa etti?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin genel başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalktığı süreçte, üyelerinden 25 ila 30 bin kişinin istifa ettiğini ifade etti.
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta
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HABER MERKEZİ

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan kalkmış ve bu adımı, kendi tabanı dahil büyük bir kesimden tepki almıştı.

Partisinde istifa dalgasına kadar varan süreçte Akşener, yükselen tepkiler nedeniyle yeniden masaya oturmuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olması formolüyle ittifakta kalmaya karar vermişti.

“İYİ PARTİ İLK ETAPTA OY KAYBETTİ”

Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu kriz sürecinde partilerinden kaç kişinin istifa ettiği hakkında "İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun özelinde yüzde 80-90 oranında döndü" diye konuştu.

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