Politika

Irak Başbakanı Sudani’den Newroz mesajı: Kürt halkını kutluyorum

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Newroz Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda “Kürt halkını en güzel, umut dolu ve en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani
kürdistan Irak Muhammed Şiya Sudani Newroz Bayramı kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Newroz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başta Kürt halkı olmak üzere Irak ve bölge haklarının Newroz Bayramı’nı kutlayan Sudani, “Herkesin gurur duyacağı bir Irak’ı birlikte inşa etmek istiyoruz” dedi.

Sudani, “Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki Kürt halkını, Irak halklarını ve Newroz Bayramı’nı kutlayan tüm bölge halklarını en güzel, umut dolu ve içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Newroz’un toplumsal barışın inşa edilmesine vesile olması temennisinde bulunan Irak Başbakanı, şunları kaydetti:

“Bu yılki Newroz’u, Irak’ın toplumsal barışın devamı, ekonomik kalkınma ve büyük bir reform programı kapsamında önemli adımlar attı bir dönemde kutluyoruz.”

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