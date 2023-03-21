Irak Başbakanı Sudani’den Newroz mesajı: Kürt halkını kutluyorum

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Newroz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başta Kürt halkı olmak üzere Irak ve bölge haklarının Newroz Bayramı’nı kutlayan Sudani, “Herkesin gurur duyacağı bir Irak’ı birlikte inşa etmek istiyoruz” dedi.

Sudani, “Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki Kürt halkını, Irak halklarını ve Newroz Bayramı’nı kutlayan tüm bölge halklarını en güzel, umut dolu ve içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Newroz’un toplumsal barışın inşa edilmesine vesile olması temennisinde bulunan Irak Başbakanı, şunları kaydetti:

“Bu yılki Newroz’u, Irak’ın toplumsal barışın devamı, ekonomik kalkınma ve büyük bir reform programı kapsamında önemli adımlar attı bir dönemde kutluyoruz.”