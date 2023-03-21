ENKS’den Afrin saldırısına kınama: Failler cezalandırılsın

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), dün Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes beldesinde Newroz ateşinin yakılması sırasında Türkiye destekli Ahrar El Şarkiye adlı silahlı grup tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

4 kişinin yaşamını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı kınayan ENKS, Suriye muhalefetinin saldırıya karşı net bir tavır almasını ve suçluların bağımsız bir uluslararası mahkemede yargılanmasını talep etti.

Bölgenin Türkiye'nin kontrolünde olduğunu belirten ENKS, Türkiye’nin saldırıyı kınaması ve saldırıya karşı tavır alması gerektiğini vurguladı.

ENKS ayrıca, uluslararası topluma da bu suçu kınaması ve olayı soruşturmasına yönelik çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dün Afrin’in Cinderes beldesinde Newroz kutlamalarında Türkiye destekli grupların çatısı altındaki Ahrar El Şarkiye (Doğu'nun Özgürleri) örgütüne bağlı silahlı mensuplar Newroz’u kutlayanların üzerine ateş açtı.

Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

K24 kaynakları, yaralıların Afrin Hastanesi’ne sevk edildiklerini belirtti.