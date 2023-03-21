Politika

Ukrayna: Kırım’da Rus seyir füzeleri imha edildi

Ukrayna Ulusal Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Kırım’ın kuzeyindeki Canköy şehrinde meydana gelen patlamada Rus seyir füzelerinin imha edildiğini öne sürdü.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna İstihbaratı GUR’dan yapılan yazılı açıklamada, Kırım’ın kuzeyindeki Canköy şehrinde patlama meydana geldiği belirtildi.

"Patlamada demir yolunun yanı sıra nakliye sırasındaki Rus 'Kalibr' seyir füzeleri imha edildi" ifadesine yer verilen açıklamada, bu füzelerin Rus Karadeniz Filosunun gemilerinden fırlatılması amacıyla götürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu füzelerin imha menzilinin kara hedefleri için 2 bin 500, deniz hedefleri için 375 kilometrenin üzerinde olduğu kaydedilerek, "Gizemli patlama Rusya’yı silahsızlandırma sürecini sürdürüyor ve Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'nı işgalden kurtarmaya hazırlıyor" ifadesi kullanıldı.

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