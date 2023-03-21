Beyaz Saray’da Biden’ın katılımıyla Newroz kutlaması

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ABD Başkanı Joe Biden, kutlamada yaptığı konuşmada “Newroz, Erbil de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde milyonlarca insan tarafından kutlanıyor ve benim de birçoğunu ziyaret etme fırsatım oldu” dedi.

İran'da yönetimi protesto edenlerin sloganlarıyla özdeşleşen “Beraye” şarkısıyla başlayan etkinlikte, İranlı sanatçılar da performans sergiledi.

Bu yıl Newroz kutlamalarının zor bir döneme denk geldiğini söyleyen Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenleri de andı. İranlı şair Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinden alıntı yapan Biden, Amerikan halkını oluşturan kültürel çeşitliliğe vurgu yaptı.

Biden, ayrıca Newroz'a özel yazılı açıklama yayımladı.

ABD dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde Newroz'u kutlayan herkese iyi dileklerini gönderdiklerini belirten Biden, bu yıl Newroz'un insan hakları ve temel özgürlükleri için savaşan İranlı kadınlar dahil, birçok kişi için zor bir zamana denk geldiğine işaret etti.

ABD'nin “inanç ve cesaretleriyle tüm dünyaya ilham veren İran vatandaşlarının” yanında olmaya devam edeceğini aktaran Biden, "Ortaklarımızla birlikte, İranlı yetkilileri, kendi halkına yönelik saldırılarından sorumlu tutmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.