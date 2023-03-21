İyi Parti’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için grup kararı

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.

İyi Parti TBMM Grubu da bugün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Dün de CHP, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için grup kararı almıştı.

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.