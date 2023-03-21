Spor

Manchester United için teklif yapan milyarder Ratcliffe: Aptalca bir miktar ödemek istemiyorum

Britanyalı milyarder Jim Ratcliffe, ikinci teklifler için belirlenen son gün olan çarşamba yaklaşırken Premier Lig kulübü Manchester United'ı satın almak için "aptalca bir fiyat" ödemeyeceğini söyledi.
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Jim Ratcliffe
Jim Ratcliffe
avrupa Jim Ratcliffe Manchester United teklif

HABER MERKEZİ

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Britanyalı milyarder Jim Ratcliffe, "Bir resmin değerini nasıl belirlersiniz? Bir evin fiyatını nasıl belirlersiniz? Bunlar inşa edilmesinin ne kadara mal olduğu veya boya fiyatlarına bağlı değildir" dedi.

Ratcliffe, "Hiçbir şey için aptalca bir ücret ödemek istemezsiniz, çünkü sonra hemen çok pişman olursunuz" diye konuştu.

Ömür boyu Manchester United'ı desteklediğini belirten kimyasal şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, şubat ayında kulübü satın almak için teklif yapmıştı.

Manchester United'ın mevcut sahibi olan Glazer ailesi, kulübe ya yeni yatırım bulmanın ya da satmanın yollarını arıyordu.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre United'ın satışının,  şu ana kadar tarihin en pahalı spor kulübü satışı olan 5.2 milyar dolarlık Chelsea satışını geçmesi bekleniyor. 

Glazer ailesi, İngiliz devini 17 yıl önce 790 milyon pounda satın almıştı. 

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