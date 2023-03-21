K24 ÖZEL - Ayhan Bilgen’den ‘AK Parti’den aday olacak mısınız?’ sorusuna yanıt

ANKARA (K24)

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, seçim sürecindeki gelişmelerle ve AK Parti’den aday olup olmayacağı konusundaki iddialarla ilgili K24’ün sorularını yanıtladı.

Siyasetten beklentilerinin Türkiye’nin sorunlarının çözümüyle ilgili olduğunu dile getiren Bilgen, “Kişisel kaygılarla, milletvekili pazarlıklarıyla siyasette anılmak istemiyoruz” dedi.

Üç başlık sayan Bilgen, “Birincisi Ortadoğu’da barışçıl politikalar. İkincisi ekonomi politikaları -seçmenin de depremden önceki gündemi buydu-. Üçüncü konu da Türkiye’nin kangrenleşmiş Kürt sorunudur. Bu konuda daha kararlı ve güçlü bir inisiyatifin geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye ve bölgenin hassasiyetlerini gözeten, bu sorunu kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturacak bir iradenin gelişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bilgen, bu konuda “kararlı irade ortaya koyan” partilere bakacaklarına ve buna göre yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi.

“BİZE GELEN HERHANGİ SOMUT BİR TEKLİF YOK”

SES Partisi lideri, herhangi bir ittifakta yer alıp almayacakları konusunda ise şunları belirtti:

“Yıllardır siyasetin içerisindeyiz. İttifaklarda tanıdıklarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız var. Dostane sohbetler, kişisel değerlendirmeler dışında bize gelen herhangi somut bir teklif yok. Bizim de böyle bir başvurumuz, girişimimiz yok; ama başından beri şunu çok net söyledik: Siyaset bir araya gelmek, sorunları çözmek için uzlaşmak, konuşmak ve tartışmaktır. Dolayısıyla biz zaten kapılarımızı kapatamayacağımızın bilinciyle yola çıktık. Toplumsal olarak ne sunulduğu, önerildiğine bakarız. Orada yapabileceğimiz, arkasında durabileceğimiz bir katkı sunabileceğimiz durum varsa gayet tabii bu beklentileri siyasete taşıyabileceksek bu tip işbirlikleri siyasetin doğası olarak görürüz.”

“PARTİLERE VE İTTİFAKLARA KAPIMIZ KAPALI DEĞİL”

Cumhur ve Millet ittifaklarının çoğulculuk bakımından birbirine benzediğini dile getiren Bilgen, ayrıca AK Parti’den teklif gelmesi durumunda nasıl bir pozisyon alacakları yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

“Hiçbir partiye kapımızın kapalı olmadığını, hiçbir ittifakla ‘asla görüşmeyiz’ pozisyonunda olmadığımızı söylemiştik. Bir teklif gelmeden değerlendirme yapmak şık ve nezaketen doğru olmaz ama gelen teklifi değerlendiririz. Tekliften kastımız asla pozisyon, konum tartışması değil bizim açımızdan. Nasıl bir Türkiye öngörüyorlar ve biz nasıl bir katkı sunacağız, buna bakacağız.”