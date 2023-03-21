Stoltenberg: Rusya uluslararası güvenliğe büyük bir tehdit

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Stoltenberg, 2022 Yıllık Raporu'na dair açıklama yaptı.

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği onaya dikkat çeken Stoltenberg, "Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Ukrayna'daki savaşa dair NATO Genel Sekreteri, "Rus tankları Ukrayna'ya girdiğine biz hazırdık. Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar bütün tedbirlerimizi uygulamaya soktuk. Burada hava ve deniz mevcudiyetimizi artırdık ve savaş bataryalarımızı 4'ten 8'e çıkardık" dedi.

"Savaşa hazır cephane konusunda çalışmalarımız devam etmekte" ifadesini kullanan Stoltenberg, "Endüstriyi, üretimi artırma konusunda destekliyoruz. Böylece Ukrayna, kendisini Rusya'ya karşı daha iyi bir şekilde savunabilecek ve aynı zamanda bu bizim kendimizi savunmamız için de aynı şekilde geçerli" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya, uluslararası güvenlik için büyük bir tehdit oluşturmaktadır." dedi.

NATO müttefiklerinin 2022 yılında savunma harcamalarını yüzde 2,2 artırdığını kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin temmuz ayındaki Vilnius Zirvesi’nde daha iddialı askeri harcama hedeflerinin olmasını bekliyorum" ifadesini kullandı.