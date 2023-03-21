Politika

Irak Başbakanı Sudani Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Erdoğan ve Sudani, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliklerini ele alacak.
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türkiye Muhammed Şiya es-Sudani Recep Tayyip Erdoğan Irak

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştükten sonra iki lider heyetler arası görüşmeye geçecek.

Görüşmelerde, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliklerinin ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Yapılacak olan anlaşmaların imza töreninin ardından da Erdoğan ile Irak Başbakanı El Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

 

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