Başbakan’dan Afrin saldırısına kınama: Sorumlular cezalandırılmalı

ERBİL (K24)

Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes beldesindeki Newroz kutlamalarına saldırı gerçekleşti.

Dün Newroz ateşi yakan çok sayıda Kürt vatandaşa ateş açan Ahrar El Şarkiye örgütü 4 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Saldırının ardından Rojava’nın pek çok kentinde protesto gösterileri düzenlendi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Newroz meşalesinin ateşe verildiği sırada gerçekleşen saldırıda 4 Kürt vatandaş şehit oldu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

“Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum” diyen Başbakan, Cinderes yetkililerinin gerekli soruşturmayı yapması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, yapılan soruşturmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin yasal olarak cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahrar El Şarkiye, Deyr Ez-zor kökenli bir grup.

2016'da Halep'in kuzeyine yönelen örgüt mensupları Ahrar El Şam'dan ayrıldı ve Türkiye'nin Rojava’ya yönelik operasyonuna dahil oldu.

Bu silahlı örgütlerin başında ise, Türk ordusuna eşlik eden ve kendisini “Suriye Milli Ordusu” olarak tanımlayan grubun çatısı altındaki Ahrar El Şarkiye yer alıyor.

Bu arada Afrin 18 Mart 2018’den bu yana Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kentin Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.