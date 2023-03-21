Amazon 9 bin çalışanının daha işine son verecek

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Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, şirket çalışanlarıyla paylaştığı bir mesajda, operasyon planına ve işten çıkarmalara ilişkin bilgi verdi.

Jassy, gelecek birkaç hafta içinde çoğu bulut bilişim departmanı Amazon Web Services (AWS), insan kaynakları departmanı PXT, video platformu Twitch ve reklamcılık birimlerinden olmak üzere yaklaşık 9 bin çalışanın işine son verilmesini planladıklarını bildirdi.

Ekonomideki mevcut ve geleceğe dair belirsizliklere işaret eden Jassy, "Bu, zor bir karardı ancak şirket için uzun vadede en iyisi olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İkinci işten çıkarma dalgasının sonbaharda başlayan aynı maliyet tasarrufu sürecinin bir parçası olduğunun da altını çizen CEO, kararı farklı departmanlarda yürütülen analizlerin diğerlerine göre daha uzun sürmesiyle gerekçelendirdi.

Ekonomik görünüm nedeniyle işe alımlara geçen yıl kasımda ara verme kararı aldığını açıklayan Amazon, ocak ayında 18 bin çalışanının işine son vermişti.

Bu sayı, 2022 yılı sonunda dünya çapında 1,54 milyon çalışanı olan Amazon'un işgücünün yaklaşık yüzde 1,7'sini temsil ediyor.

Covid-19 salgını ve çevrimiçi ticaretin hızlanmasıyla dev bir büyümeye imza atan grup, 2019 sonu ile 2022 sonu arasında net olarak 700 bin kişiyi işe aldı ve böylece çalışan sayısını yüzde 83 oranında artırdı.

Seattle merkezli dev, salgının sona ermesi ve yasakların kalması ile 2022'nin dördüncü çeyreğinde ise net karında yüzde 98'lik bir düşüş kaydederek analistlerin beklentilerinin çok altında kaldı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Salgında personel sayısını önemli ölçüde artıran ABD'li teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası sürüyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Son olarak Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 10 bin çalışanının daha işine son vermeyi planladığını duyurmuştu.

Sektördeki kötü gidişatta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2022 baharında başlayan parasal sıkılaştırma döngüsü de önemli rol oynadı. Bankanın faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmesi dev finansmanlara ihtiyaç duyan teknoloji sektörünün kredilere ulaşamamasına neden oldu. (Kaynak: Euronews)