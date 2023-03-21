Putin ve Şi stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzaladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzaladı.

Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin Kremlin Sarayı'nda 3 saatten fazla süren görüşmesi sona erdi.

Liderler, görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri ile ekonomik işbirliğinin temel alanlarına yönelik 2030 kalkınma planına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Batılı ülkeler ve Ukrayna hazır olduğunda, Çin'in Ukrayna'yla ilgili barış planının barışçıl çözüm için ana belge olarak esas alınabileceğini söyledi.

Şi'yle yaptıkları görüşmede Ukrayna konusunu ele aldıklarını kaydeden Putin, "Çin tarafından önerilen barış planının hükümlerinden birçoğunun Rusya'nın yaklaşımlarıyla örtüşüyor ve Batı ile Kiev buna hazır olduğunda, barışçıl çözüm için esas alınabilir. Fakat şu anda onların buna hazır olduğunu görmüyoruz" dedi.

'BATI, NÜKLEER BİLEŞENLİ SİLAHLAR KULLANMAYA BAŞLADIĞINDA RUSYA BUNA KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALACAK'

İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme kararını değerlendiren Putin, Batı'nın Rusya'yla son Ukraynalıya kadar savaşmaya sözde değil, fiilen karar verdiğini ve kolektif Batı'nın nükleer bileşenli silahlar kullanmaya başladığında Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını vurguladı.

İngiltere'nin bu adımının kolektif Batı'nın artık nükleer bileşenli silahlar kullanmaya başlayacağı anlamına geldiğinin altını çizen Putin, bunun gerçekleşmesi halinde gereğine uygun şekilde karşılık vermek zorunda kalacaklarını belirtti.

Görüşmeler sırasında dünyanın birçok bölgesinde gerilimin tırmandığına, küresel siyasette ve ekonomide çatışma ve kriz potansiyelinin arttığına dikkat çekildiğini belirten Putin, Rusya ve Çin'in uluslararası meselelerin çoğunda ortak tutuma sahip olduğunu söyledi

'TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ, İLİŞKİLERDE ÖNCELİK OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Rusya-Çin ilişkilerinin diğer boyutlarına geçen Putin, ticari ve ekonomik işbirliğinin öncelik olmaya devam ettiğini kaydetti.

Çin'in Rusya'nın en büyük dış ticaret partneri konumunda olduğunu anımsatan Putin, finans ve ulaşım da dahil 8 alanda işbirliğini katbekat geliştirme hedefi koyduklarını bildirdi.

'ÇİN'E KESİNTİSİZ PETROL TEDARİKİNİ ARTIRMAYA HAZIRIZ'

Çin'in Rusya'dan en fazla petrol ihraç eden ülkeler arasında lider konuma yükseldiğine dikkat çeken Putin, Çin ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda kesintisiz petrol tedarikini artırmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Rusya'nın Çin'e LNG ihraç eden ülkeler arasında 4. sırada bulunduğunu belirten Putin, Çin ekonomisi için LNG ihracatının da yakın gelecekte artacağı mesajını verdi.

Rusya lideri, yılda 50 milyar metreküp gaz sevkiyatının öngörüldüğü, Sibirya'nın Gücü-2 doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesinin doğalgaz alanındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Putin, halihazırda faal olan Sibirya'nın Gücü hattından tedarikin 2022'de 1.5 kat arttığı bilgisini de paylaştı.

İki liderin dün gerçekleştirdiği gayri resmi görüşme 4,5 saat sürmüştü.