Erdoğan: Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artırma kararı aldık

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Ankara’da bir araya geldi.

Irak Başbakanı es-Sudani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık" dedi.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmada öne çıkan detaylar şöyle:

"Kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi’yle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık.

İkili ticaretimizi daha da arttırma noktasında Iraklı kardeşlerimizle aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz.

Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.

Terörle mücadelede Irak’la her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isterim.

Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz

Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum.”

Erdoğan'ın ardından açıklama yapan Irak Başbakanı es-Sudani ise "Bizler, tüm (Türk) kardeşlerimiz iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız" dedi.