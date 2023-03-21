Diyarbakır Barosu: Geleneksel kıyafet ve motiflerle Newroz'a katılmak suç değil

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu, “21 Mart 2023 tarihinde, Diyarbakır İli Newroz Park’ta düzenlenen kutlamalara; geleneksel kıyafet giyen ve motifler taşıyanlara ilişkin engelleyici yaklaşımlar sergilenmiş; yurttaşların Newroz kutlamasına katılımı, hukuk dışı alıkonulmak suretiyle engellenmiştir” açıklamasında bulundu.

Kolluk görevlilerinin aşırı ve orantısız müdahalelerde bulunduğunu aktaran baro, şu ifadelere yer verdi:

“Bu sırada, aralarında bir meslektaşımızın da bulunduğu yaklaşık 50’si çocuk olmak üzere toplam 350 kişi ‘Newroz kutlamasına katılım’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Suç şüphesi olmaksızın yapılan gözaltı işlemi, toplantı ve gösteri hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal edici niteliktedir. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nce çocukların kimlik tespiti yapılmakta, ilerleyen zamanda ifadeleri alınmak üzere ailelerine teslim edilmektedir. Yine TEM Şube Müdürlüğünde gözaltı işlemi devam eden kişilere ilişkin ifade işlemleri devam etmektedir.”

Açıklamada, “Yurttaşların kendini ifade etme biçimi olan geleneksel kıyafetlerle etkinlik alanına alınmaması ve bu durumun fiili bir şekilde özgürlüğünden yoksun bırakılmasına gerekçe oluşturması, kolluk gücü marifetiyle evrensel hukuk ve yasalara aykırı olarak demokratik hakların kullanımı engellendiğini göstermektedir” denildi.

“Barışçıl toplanma hakkı kapsamında, Newroz Bayramına katılım nedeniyle yapılan hukuk dışı alıkonulma hukuksuzdur” ifadelerine yer verilen açıklamada şu hususlara dikkat çekildi:

“Keyfi uygulamalar ve Newroz Bayramı’na katılımın sınırlandırılarak, barışçıl nitelikte katılım sağlamak isteyen yurttaşların özgürlüğünden yoksun bırakılması nedeniyle; özgürlük ve güvenlik hakkı ile toplantı ve gösteri hakkı başta olmak üzere temel hak ve hürriyetler ihlal edici uygulamaların bir an önce sonlandırılması, hürriyetleri kısıtlanmaya devam edilen yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır. Diyarbakır Barosu olarak gözaltılara ilişkin hukuki süreci takip ettiğimizi kamuoyu bilgisine sunarız.”