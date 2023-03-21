Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan Afrin’deki Newroz saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, dün Rojava’nın Afrin kentinde Newroz kutlamasına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, saldırının faillerinin bulunup adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, Afrin’in Cinderes kasabasında Newroz ateşini yakmak isteyen Kürtlere silahlı saldırı düzenlenmesini kınadı.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, bölgedeki yetkililere, bu tür suçların tekrarlanmaması için failleri bulup adalete teslim etme çağrısı yapıldı.

CİNDERES’TEKİ SALDIRI

Dün Türkiye destekli silahlı örgütlerden Ahrar el Şarkiye, Afrin'in Cinderes kasabasında Newroz ateşi yakmak isteyen depremzede Kürt sivillere ateş açtı.

Aynı aileden dört kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı saldırının ardından protesto gösterileri düzenlendi.

Suriyeli Kürt politikacı Hevrin Halef'in 2019'da öldürüldüğü suikasttan da sorumlu tutulan Ahrar el Şarkiye örgütüne Rojava'daki özerk yönetimden de kınama geldi.

Öte yandan, Heyet Tahrir el Şam Örgütü'nün (HTŞ) de gerilime müdahil olarak saldırıya uğrayan Kürtlerle görüştüğü iddia ediliyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahrar El Şarkiye, Deyr Ez-zor kökenli bir grup.

2016'da Halep'in kuzeyine yönelen örgüt mensupları Ahrar El Şam'dan ayrıldı ve Türkiye'nin Rojava’ya yönelik operasyonuna dahil oldu.

Bu silahlı örgütlerin başında ise, Türk ordusuna eşlik eden ve kendisini “Suriye Milli Ordusu” olarak tanımlayan grubun çatısı altındaki Ahrar El Şarkiye yer alıyor.

Bu arada Afrin 18 Mart 2018’den bu yana Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kentin Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.