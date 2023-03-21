Başkan Barzani’nin Ofisi’nden Afrin’deki saldırıya tepki

ERBİL (K24)

Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes beldesindeki Newroz kutlamalarına saldırı gerçekleşti.

Dün Newroz ateşi yakan çok sayıda Kürt vatandaşa saldıran Ahrar El Şarkiye örgütü 4 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Saldırının ardından Rojava’nın pek çok kentinde protesto gösterileri düzenlendi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Başkan Mesud Barzani’nin Ofisi, “4 vatandaşın şehit düştüğü ve 3 kişinin yaralandığı bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Depremden zarar gören Cinderes halkı, temel haklarını, bayramları olan Newroz’u kutlamak istedi” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, saldırının sorumlularının adalete teslim edilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterecekleri kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahrar El Şarkiye, Deyr Ez-zor kökenli bir grup.

2016'da Halep'in kuzeyine yönelen örgüt mensupları Ahrar El Şam'dan ayrıldı ve Türkiye'nin Rojava’ya yönelik operasyonuna dahil oldu.

Bu silahlı örgütlerin başında ise, Türk ordusuna eşlik eden ve kendisini “Suriye Milli Ordusu” olarak tanımlayan grubun çatısı altındaki Ahrar El Şarkiye yer alıyor.

Bu arada Afrin 18 Mart 2018’den bu yana Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Kentin Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.