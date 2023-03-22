Politika

Japonya Ukrayna’ya 30 milyon dolarlık ekipman tedarik edecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rus saldırılarının sürdüğü Ukrayna'ya 30 milyon dolarlık ölümcül olmayan ekipman tedariki taahhüt etti.
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dünya Japonya Ukrayna ekipman tedarik

HABER MERKEZİ

Japonya resmi ajansı Kyodo’ya göre Başbakan Kişida Fumio, Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, bu ülkeye yönelik yeni desteği açıkladı.

Başbakan Kişida, NATO fonu aracılığıyla, Ukrayna'ya 30 milyon dolar değerinde ölümcül olmayan ekipman tedarik edilmesini taahhüt etti.

Görüşmeye ilişkin ortak basın açıklamasına göre iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında işlenen "savaş suçlarının" cezasız bırakılmaması konusunda anlaştı.

Japon Başbakan görüşmede, Zelenskiy'i, mayıs ayında Hiroşima kentinde ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesine çevrim içi katılmaya da davet etti.

Kiev ziyareti sonrası Kişida, Buça kentine de uğradı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Kiev ziyareti sonrası Japon Başbakan'ın Polonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

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