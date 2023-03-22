Politika

Kürdistan bayrağı New York’un Binghamton kentinde göndere çekildi

Kürt diasporası bu yıl da Newroz’u çeşitli etkinliklerle kutladı, Kürdistan bayrağını farklı yerlerde dalgalandırdı.
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ABD Kürdistan Bayrağı ABD New York Binghamton

NEW YORK (K24)

ABD’nin New York eyaletine bağlı Binghamton kentinde Kürdistan bayrağı, belediye binasında göndere çekildi.

Kentte kutlanan Newroz etkinliğinde konuşan Binghamton Belediye Başkanı Jared M. Kraham, Kürt diasporasının, Newroz’un kutlanmasında ön ayak olduğunu belirterek, Kürdistan’a olan desteğini yineledi.

Binghamton Kürt diasporası temsilcileri etkinlikte Kürdistan bayrağını belediye binasında göndere çekti.

K24’e konuşan Kürt aktivist Rêdwaz Zêbari, “Kürdistani diaspora olarak, belediyenin desteğiyle kentimizin çok kültürlü kültürü ile Kürt kültürüne verdiğimiz önemi göstermek adına Newroz’da Peşmerge’nin özgürlük mücadelesini yaşatmak için yaklaşık on yıldır burada etkinliklerimizi geleneksel olarak sürdürüyoruz. Bu etkinliklerimiz sürecek. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir festivalde bir araya gelmeyi planlıyoruz” dedi.

Binghamton’da çoğunluğu Güney Kürdistan’dan olmak üzere 200’ün üzerinde Kürt aile yaşıyor.

 

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