Anayasa Mahkemesi’nden HDP’ye ret

HABER MERKEZİ

Kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunan HDP'nin talebi reddedildi.

HDP, AYM'ye başvurarak kapatma davası kapsamında 11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan sözlü savunmanın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmişti.

Yüksek Mahkemeye sunulan dilekçede seçim tarihine göre aday listelerinin 9 Nisan'da sunulacağı 19 Nisan'da kesinleşeceği hatırlatıldı.

Dilekçede "Listeler kesinleştikten sonra muhtemel bir kapatma kararı verilmesi halinde parti bir bütün olarak seçimlere girmekten men edilmiş olacaktır'' denildi.

HDP'nin daha önce bu yönde yaptığı başvuru kabul edilmemişti.