Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci başladı: İmza sayısı anlık olarak takip edilebilecek

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları için bugün başlayan 100 bin imza süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçimlerde ilk kez imza sürecinin anlık takibinin yapılabilmesi için bir uygulama geliştirdiklerini aktaran Yener, imza takibinin anlık olarak yapılabileceğini bildirdi.

Adaylar için 100 bin imza toplama süreci 27 Mart'ta sona erecek.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurumumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin imza toplama süreci başlamış olup 27 Mart Pazartesi saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bu sürecin Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurumumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam için bu uygulamamızın salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir."

İMZA TOPLAYACAK İSİMLER KİMLER?

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen ve dün itibarıyla (21 Mart) başvuru yapanlar isimler, "Selami Karagöz, Hilmi Özden, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Hürrem Ayaz, Tevkif Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Duran Güveninir, Muhammed Ali Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan oldu.

YSK'nın incelemeleri sonrasında, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları, "müracaatlarını bizzat Kurul'a yapmadıkları" gerekçesiyle reddedilmişti.