Politika

Zelenskiy: Rusya gece Ukrayna'ya 20’den fazla İHA ve füzeyle saldırdı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bu gece 20'den fazla İHA ve füzeyle saldırdığını açıkladı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Rusya Ukrayna Kiev İHA saldırısı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Rus ordusunun bu gece 20'den fazla İran menşeli insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Bu sadece bir gecede Ukrayna'ya karşı yapılan terör saldırısı. Ne zaman birileri, Moskova'da 'barış' kelimesini duymaya çalışsa, orada bu tür suç içeren saldırı düzenleme emri veriliyor. Ukrayna güçlerinin karada, havada ve denizde başarıları barışı yakınlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırıma uyulması gerektiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü güçlendirdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Küresel birlik, küresel istikrarı yeniden sağlayabilir" dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, sabaha karşı Kiev bölgesindeki Rjişçiv kentine yönelik Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedilmişti.

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