Genel

Irak ordusunun alıkoyduğu Peşmergeler serbest bırakıldı

Irak ordusu unsurları öğleden sonra Pirde çarşısında 5 Peşmerge’yi alıkoydu. Peşmergelerin ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Pirde peşmerge Irak ordusu

ERBİL (K24)

Irak ordusu unsurlarının Pirde kent çarşısında 5 Peşmerge’yi alıkoyduğu bildirildi.

K24’ün Pirde’deki bir polis kaynağından edindiği bilgiye göre, Irak ordusu unsurları öğleden sonra Pirde çarşısında 5 Peşmerge’yi alıkoydu.

Peşmergelerin Pirde'de terörle mücadele birimine teslim edildiği ifade edildi.

Alıkonulan Peşmergelerin askeri üniformalı olduğu ancak yanlarında silah ve askeri teçhizat bulunmadığı öğrenildi.

Irak ordusu, Peşmergelerin alıkonmasına gerekçe olarak, yanlarındaki aracın kendilerine ait olmamasını gösterdi.

Alıkonulan Peşmergelerin ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı bildirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv