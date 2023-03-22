Irak ordusunun alıkoyduğu Peşmergeler serbest bırakıldı

ERBİL (K24)

Irak ordusu unsurlarının Pirde kent çarşısında 5 Peşmerge’yi alıkoyduğu bildirildi.

K24’ün Pirde’deki bir polis kaynağından edindiği bilgiye göre, Irak ordusu unsurları öğleden sonra Pirde çarşısında 5 Peşmerge’yi alıkoydu.

Peşmergelerin Pirde'de terörle mücadele birimine teslim edildiği ifade edildi.

Alıkonulan Peşmergelerin askeri üniformalı olduğu ancak yanlarında silah ve askeri teçhizat bulunmadığı öğrenildi.

Irak ordusu, Peşmergelerin alıkonmasına gerekçe olarak, yanlarındaki aracın kendilerine ait olmamasını gösterdi.

Alıkonulan Peşmergelerin ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı bildirildi.