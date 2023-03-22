HDP’liler Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kararını değerlendirdi

ANKARA (K24)

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını açıkladı.

Ankara’da düzenlenen toplantıda ittifakın cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararına ilişkin tutum belgesini HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan okudu.

Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkartmayacaklarını bildirdi.

OLUÇ: KÜRT SORUNUNUN DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜNÜ VADEDENİ DESTEKLERİZ

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kararını K24’e değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, şunları dile getirdi:

“Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimi çok kritik ve bu seçimde demokrasi, barış, özgürlük, hukukun üstlüğü, eşit koşullarda yaşamayı, Kürt sorununun demokratik çözümünü ve adalet vadeden kim olacaksa onu destekleyeceğiz. Az önce açıkladığımız deklarasyon bunu vadediyor. Toplumu birbirine karşı kışkırtan, gerginlik yaratan, düşmanlar yaratan, yolsuzluk ve yoksulluğa, her türlü talana/ranta yol açan kim varsa onu desteklemeyeceğimizi belirttik.”

Oluç, “Bir taraftan cumhurbaşkanlığı seçimi bir taraftan parlamento seçimleri için adımlarımızı atacağız. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak mecliste güçlü bir grup oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız da bu doğrultuda olacak” dedi.

TEMEL: MEVCUT İKTİDARIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ

K24’e konuşan HDP Van Milletvekili ve Basından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, aday belirleme sürecinde uzun tartışmalar yürüttüklerini söyledi.

Maraş merkezli depremlerin ardından aday çıkarıp çıkarmama konusunu yeniden gözden geçirdiklerini anımsatan Temel, şunları ifade etti:

“Türkiye’deki siyasi dengeleri ve muhalefetin pozisyonunu da göz önünde bulundurarak aday çıkarmamaya karar verdik. Önceki beyannamemizde var olan iktidardan memnun olmadığımızı, halkın bu iktidardan zarar gördüğünü belirtmiştik. Kürt halkı da bu iktidardan acılar çekti. Bu nedenle mevcut iktidarın değişmesini istiyoruz.”

HDP’li vekil, aday çıkarmama kararlarının aynı zamanda Türkiye’deki siyasi dengeleri yeniden değiştirecekleri anlamına geldiğini söyledi.

Temel, parlamento seçimleri konusunda da halkın desteğini alacaklarını kaydetti.

SIRRI SAKIK: YENİ ACILAR YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Toplantıda bulunan eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık, K24’e yaptığı değerlendirmede, “Yüz yılı geride bıraktık ve yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Bu yüz yıl boyunca bu topraklarda Kürtler ve diğer halklar çok acı dolu yıllar yaşadılar. Bu yeni yüz yılda yeni acılar yaşamak istemiyoruz. Daha çok demokrasinin, daha çok özgürlüğün hayat bulmasını istiyoruz. Dün alanlarda Newroz’u kutluyorduk. Her Newroz’umuz tarihe not düşüyor. 2023 Newroz’u da öyleydi. Daha çok özgürlük, barış talebimiz var” dedi.

Sakık, “Son 10 yılda AKP-MHP iktidarının bu halklara yaşattıklarının son bulmasını istiyoruz Bugün HDP öncülüğündeki bileşenlerin, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın mesajı çok açıktı: Bu önümüzdeki dönem hukukun ve huzurun ülkesini inşa etmektir” ifadelerini kullandı.