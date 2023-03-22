Barzani Yardım Vakfı Başkanı, Çavuşoğlu ile bir araya geldi
HABER MERKEZİ
Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Deprem sonrası yardımımıza gelen Barzani Yardım Vakfı’nın Başkanı Musa Ahmed Barzani’ye destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik” dedi.
6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Barzani Yardım Vakfı, afet bölgelerinde geniş çaplı yardımlarda bulunmuştu.
BCF, Rojava'ya da yardım konvoylarını ulaştırmıştı.
Barzani Yardım Vakfı'nın deprem bölgelerine yönelik yardım projeleri devam ediyor.