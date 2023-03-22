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Barzani Yardım Vakfı Başkanı, Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed'e deprem sonrası gönderdikleri yardımlar için teşekkür etti.
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türkiye Mevlüt Çavuşoğlu Musa Ahmed Barzani Yardım Vakfı

HABER MERKEZİ

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Deprem sonrası yardımımıza gelen Barzani Yardım Vakfı’nın Başkanı Musa Ahmed Barzani’ye destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik” dedi.

6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Barzani Yardım Vakfı, afet bölgelerinde geniş çaplı yardımlarda bulunmuştu.

BCF, Rojava'ya da yardım konvoylarını ulaştırmıştı.

Barzani Yardım Vakfı'nın deprem bölgelerine yönelik yardım projeleri devam ediyor.

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