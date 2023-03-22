Reuters: Kürtler, seçimlerde Erdoğan'a karşı belirleyici bir rol oynuyor

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İngiliz haber ajansı Reuters'ta yayınlanan analizde, "Uzun zamandır Türkiye siyasetinde geri plana itildiklerini hisseden Kürtler, seçimlerde belirleyici bir role sahip olabilir" denildi.

"Kürtler, Erdoğan'a karşı seçimlerde belirleyici rol oynuyor" başlıklı Reuters analizinde, depremlerin ardından iktidarın 'zorlu bir seçim sınavıyla karşı karşıya olduğu' belirtildi.

"Uzun zamandır Türkiye siyasetinde geri plana itildiklerini hisseden Kürtler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşkın iktidarını uzatıp uzatmayacağına karar verecek olan ve çekişmeli geçmesi beklenen seçimlerde belirleyici bir role sahip olabilir" denilen analizde, şöyle devam edildi:

"Anketler, HDP'ye destek oranının yüzde 10'un üzerinde olduğunu gösterirken parti, Türkiye'ye kimin liderlik edeceğini ve Erdoğan'ın ekonomisinin devam edip etmeyeceğini de belirleyecek seçimlerde kilit rol oynayacak."

Erdoğan'ın 'milliyetçi bir çizgi' benimsemesiyle Kürtlerin desteğinin azaldığını yazan Reuters'ta, şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan uzun yıllar boyunca Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Kürtlere kur yaptı ve Kürtlerin haklarını artırmayı, ekonomik ilerlemeyi ve Kürt militanlarla çatışmayı sona erdirme girişimiyle, ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı güneydoğuda destek kazandı. Ancak Erdoğan hükümeti, güçlü bir milliyetçi çizgi benimsedikçe Kürt desteği giderek azaldı."

Reuters'a konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ise, Erdoğan'ın geçmiş yıllarda Kürtlerin desteğini ararken yaptığı açıklamaları hatırlatacak şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 'Kürt sorunu'nu kabul ettiğini dile getirdi.

Taşçıer, "Ancak Erdoğan özgürlükleri, demokrasiyi, insan haklarını ve Kürt sorununu elinin tersiyle itti" dedi.

'HDP SEÇMENLERİ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEKTE ZORLANMAZ'

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun da, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Kürt hem de muhafazakar seçmenlerle köprü kurma çabaları göz önünde bulundurulduğunda, HDP seçmenlerinin Kılıçdaroğlu'na oy vermekte zorlanacaklarını sanmıyorum."