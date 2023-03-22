Politika

Mithat Sancar: Seçime Yeşil Sol Parti’yle gireceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partilerinin kapatılma ihtimali yüzde bir bile olsa işi riske atmayacaklarını belirterek, “Yeşil Sol Parti’yle seçime gireceğiz” dedi.
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Mithat Sancar
Mithat Sancar
türkiye HDP Mithat Sancar Yeşil Sol Parti Emek ve Özgürlük İttifakı

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Sancar, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı çıkarmama adımını ve Anayasa Mahkemesi'nin 'kapatma davası'na ilişkin kararını değerlendirdi.

Sancar, HDP'nin ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlere olan yaklaşımına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler seçimlerde izleyeceğimiz yolu 27 Eylül 2021'de duyurmuştuk. HDP çalışmalarını çok erken zamanda başlatmış hazırlıklarını yapmış bir partidir. O zamanlar parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı dinamiklerini olduğunu söylemiştik. Parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğimizi söylemiştik. HDP hiçbir ittifakla değil kendi ittifakı ile seçime girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı bunun somut örneği oldu.”

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesinin gerekli olduğunu belirtmiştik” diyen Sancar, “Çünkü demokrasi, kişiler değil ilkeler üzerinde gerçekleşir. Biz 2021'de özellikle diğer muhalefet partileriyle görüşmelere açık olduğumuzu söylemiştik. Biz 6'lı masa tarafından cumhurbaşkanı adayı belirlenirse kendisine destek vereceğimizi söylemiştik ama bu konuda karşılık alamadık” ifadelerini kullandı.

Sancar, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gideceğiz" açıklamasında bulundu.

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