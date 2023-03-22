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Başkan Barzani’den Ramazan ayı mesajı

Başkan Mesud Barzani, “Mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanlarını kutluyorum” dedi.
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kürdistan Mesud Barzani ramazan ayı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Ramazan ayının gelişi dolayıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Mesud Barzani, “Mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanlarını kutluyorum” dedi.

Başkan Barzani mesajını şöyle sürdürdü:

“Yüce Allah’tan herkesin ibadet, dua ve oruçlarını kabul etmesini diliyorum. Mübarek Ramazan ayı herkes için hayır, bereket ve aydınlığa vesile olsun.”

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