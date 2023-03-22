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BCF Başkanı: Başbakan’ın Afrin’de Newroz’da yaşananlardan duyduğu endişeyi Türkiye’ye ilettik

Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed, Başbakan Mesrur Barzani’nin Afrin’in Cinderes kasabasında Newroz sırasında yaşanan olaydan duyduğu endişeyi Çavuşoğlu’na iletmesini istediğini belirtti.
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türkiye Musa Ahmed Barzani Yardım Vakfı Afrin Cinderes Newroz Mevlüt Çavuşoğlu

ANKARA (K24)

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından K24’e konuşan BCF Başkanı Musa Ahmed, Başbakan Mesrur Barzani’nin Afrin’in Cinderes kasabasında Newroz sırasında yaşanan olaydan duyduğu endişeyi Çavuşoğlu’na iletmesini istediğini belirtti.

Çavuşoğlu’na söz konusu endişeyi ilettiklerini kaydeden Ahmed, “Türk Dışişleri Bakanı, depremden etkilenen bölgelere yaptığı sürekli yardımlar için Barzani Yardım Vakfı'na teşekkür etti” dedi.

Barzani Yardım Vakfı olarak Afrin'e yapılan yardımların ulaştırılmasında ağladıkları kolaylık için Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz” diyen Ahmed, Kızılay ve İHH yetkilileriyle de yardım konularını görüşmek üzere bir araya geldiklerini bildirdi.

Türkiye’nin BCF’nin Afrin ve Türkiye’de şube açma isteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Ahmed, Çavuşoğlu ile görüşmelerine Türkiye Dışişleri’nin Suriye dosyası sorumlusunun da katıldığını belirtti.

 

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