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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

“Yarın temel atmaya başlıyoruz, deprem bölgesinde bir yıl içinde kalıcı konutlar bitirilecek, Türkiye'den daha hızlı hareket edebilecek bir ülke yok” diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Asker polis jandarma sağlıkçı madenci itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Madencilerden çok istifade ettik. Uçağından gemisine İHA'sına kadar harekete geçirdik. Ağır kış şartlarına rağmen dahili ve harici tüm arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük. Depremden sonra ne kadar büyük bir millet olduğumuzu idrak ettik. Milletimiz asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdi.

“Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda savcılarımız devrede. 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. (Deprem soruşturmaları) Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok.”

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“ İnşallah CHP ve ortakları bu depremden ders çıkarmışlardır ve kentsel dönüşüme karşı olmaktan vazgeçmişlerdir.

(Yüz yüze eğitim) Online sistemle biraz daha devam edelim diyoruz.

(Seçim dönemi) Erdoğan: Alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz, ortada bir hüzün var.

Sayın Putin 'Az gelişmiş Afrika ülkelerine tahıl gönderelim' dedi. Ben de 'Siz tahılı gönderin biz de onu una çevirip az gelişmiş ülkelere gönderelim' dedim, böyle bir mutabakatımız var. 2-3 güne tekrardan bir görüşmemiz olacak.

(Altılı Masa) HDP en başından beri masanın yedinci ortağıydı.

Benim vatandaşım emperyal kafaların yandaşı değildir.

Bu masanın ilkesizlik üzerine kurulu olduğunu, masadakilerin birbirine güvenmediğini, birbirine pusu kurduğunu her zaman dile getirdik. Masada herkes birbirine çalım atıyor.

Seçimlerden zaferle çıkacağımıza hiçbir kuşkumuz yok.

(Hüda-Par açıklaması) İttifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz, uyumlu olmasak zaten bu yolda yürüyemeyiz. Hüda-Par'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var, Hüda-Par yetkilileri zaten bunu reddediyor. Tamamen yerli ve milli bir yapı. Koltuk hesabı üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşuyoruz. Milli değerlere sahip her partiye kapımız açık.

Dünyadaki liderler açısından baktığımızda en büyük kıdeme bu kardeşiniz sahip.

(Kabinedeki) Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'i Ankara'da bir bölgeye milletvekili adayı yapıyoruz. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.

Sapkın akımların aile yapımızı tehdit edecek şekilde toplumumuzda yayılmasına müsaade etmeyeceğiz, bunlarla mücadele etmeye kararlıyız.

(Deprem sonrasında kiralardaki artışlar) Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız yakın takipteler. Kira konusunda sıkıntı oluşturulmasına izin veremeyiz.

(Gıda fiyatları) Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle geçeceğiz.

5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.

Türkiye, Türkiye olarak herhangi bir savaşın tarafı olmayacaktır. Türkiye barışı savunacaktır.