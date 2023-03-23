Blinken’den ABD Kongresi’ne yeni askeri güç kullanma yetki talebi

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Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde 2024 mali yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine yapılan bir oturumda soruları yanıtladı.

Oturumda 11 Eylül saldırılarından sonra çıkarılan ve Afganistan operasyonu başta olmak üzere ABD’nin şu ana kadar teröre karşı küresel savaş politikası kapsamında düzenlediği operasyonların yasal dayanağı olan 2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasasının kaldırılması da gündeme geldi.

Bir senatörün ABD’nin halen bu yasayı kullanıp kullanmadığı sorusuna Blinken “Evet kullanıyoruz” yanıtını verdi.

Yasanın kaldırılmasına ilişkin bir soruya ise Blinken “Bu yönde bir ilerleme söz konusu olursa eş zamanlı bir çalışma yapılmasını umuyorum. 2001 yetki yasasının kaldırılması ile yerine getirilecek yetki yasası arasında boşluk olmamalı. Bu yönde bir çalışma olursa 2001 yetki yasasının yerini alacak daha odaklı, ihtiyaçlara uygun ve DAİŞ ile El Kaide tehdidine karşı güvenliğini sağlamak üzere güvenebileceğimiz bir yetki yasası üzerine çalışmaya hazırız” diye konuştu.

Senato, 16 Mart’ta 2002’de çıkarılan ve Irak’ın işgalinin yolunu açan "Irak'ta Askeri Güç Kullanma Yetki Yasasının resmi olarak iptal edilmesine yönelik tasarıyı 27’ye karşı 68 oyla kabul etmişti.

“AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERİNDE BARIŞ İÇİN İMKAN VAR”

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmelere ilişkin soruları da yanıtlayan Blinken, iki tarafla da barış anlaşması ve ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeler yaptığını anlattı.

Blinken, “Abartmak istemiyorum ama barış anlaşmasının meyve vermesi için bir imkan var. Münih Güvenlik Konferansında Başbakan (Nikol) Paşinyani ile Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev ile görüştüm. Dışişleri Bakanlarını Washington’da bir araya getirdim. Tekrar bir araya gelip bir metin üzerinde uzlaşmalarını bekliyorum” dedi. ​​​​​​​