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Ezidi Kürtlerin ruhani liderinden Ramazan tebriği

Baba Şeyh mesajını, “Allah herkesin oruç, namaz ve ibadetlerini kabul etsin” ifadeleriyle bitirdi.
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kürdistan Ezidi Ramazan ayı Baba Şeyh

ERBİL (K24)

Ezidi Kürtlerin ruhani lideri Baba Şeyh, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Müslümanları kutladı.

Baba Şeyh Ali İlyas tarafından yayınlanan mesajda, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünya Müslümanları tebrik edildi.

Mesajda, “Hayır, bereket ve güzellik ayı olmasını temenni ediyoruz. İnsanlık ve yardım ruhunun güçlenmesini diliyoruz” denildi.

Baba Şeyh mesajını, “Allah herkesin oruç, namaz ve ibadetlerini kabul etsin” ifadeleriyle bitirdi.

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