Diyarbakır’da bir kişi aracında kurşunlanarak öldürüldü
HABER MERKEZİ
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yolda sahur vakti meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre silah sesi gelmesiyle beraber çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah sesinin geldiği yönde bulunan 34 DUV 247 plakalı araçta kan izlerine rastlayan polisler sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler başından vurulmuş olarak bulunan 30 yaşındaki Müslüm Candan isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili incelemelerde bulunulurken, Candan’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayın nedeni öğrenilmezken saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. (Kaynak: İHA)