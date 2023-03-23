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Diyarbakır’da bir kişi aracında kurşunlanarak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kişi sahur vakti aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
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Polis olay yerinde incelemelerde bulundu
Polis olay yerinde incelemelerde bulundu
kürdistan Diyarbakır silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yolda sahur vakti meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre silah sesi gelmesiyle beraber çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah sesinin geldiği yönde bulunan 34 DUV 247 plakalı araçta kan izlerine rastlayan polisler sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler başından vurulmuş olarak bulunan 30 yaşındaki Müslüm Candan isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili incelemelerde bulunulurken, Candan’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayın nedeni öğrenilmezken saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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