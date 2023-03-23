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Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Maraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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kürdistan Maraş Onikişubat ilçesi Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08.45'te yaşanan depremin derinliği 6,94 kilometre olarak ölçüldü.

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