Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08.45'te yaşanan depremin derinliği 6,94 kilometre olarak ölçüldü.