Maraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 08.45'te yaşanan depremin derinliği 6,94 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:08:45:21 TSİ
Enlem:37.89 N
Boylam:36.644 E
Derinlik:6.94 km
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