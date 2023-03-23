MAHABAD (K24)

Doğu Kürdistanlı ünlü Kürt şair Hemin Mukriyani’nin Mahabad’daki evi müzeye çevrildi.

Mukriyani’nin ailesinin talebi doğrultusunda müzeye çevrilen ev, Hemin Mukriyani Sarayı adıyla açıldı.

Müzede, Mukriyani’nin kişisel eşyalarının yanı sıra Mahabadlı şair ve yazarların el yazması eserleri de bulunuyor.

K24’e konuşan Hemin Mukriyani Müzesi Müdürü Salah Payanyani, Mahabad’ın kültürel kimliği olan şahsiyetlerin eser ve el yazıları müzede korunuyor” dedi.

Mahabadlı yazar, şair ve sanatçıların yüzlerce kitap ve el yazması eserlerinin Hemin Mukriyani Müzesi’nde sergilendiğini söyleyen Payanyani, bazı eserlerin tek bir baskısının olduğunu ve manevi değerlerinin yüksek olduğunu bildirdi.

Payanyani, “Bu şahsiyetlerin aileleri de müzeye yardım ediyorlar ve el yazmalarının yanı sıra şahsi eşyalarının korunması ve gösterime açılması için, bunları müzeye teslim ediyorlar” dedi.

Hemin Mukriyani Müzesi’nde Hejar Mukriyani, Ehmed Qazi, Mihemed Qazi ve Mihemed Mamle’nin şahsi eşyaları ve eski el yazmaları bulunuyor.

Tam adı Mihamed Emin Şexulislami Mukri olan Hemin Mukriyani, şair, yazar ve mütercim kimlikleriyle öne çıkıyor.

1921’de dünyaya gelen Mukriyani, 1986’da Urmiye’de yaşamını yitirdi.